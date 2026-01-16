Врач Беляева предупредила об опасности злоупотребления жаропонижающими

Частый прием жаропонижающих препаратов может быть небезопасен, предупредила врач общей практики Мария Беляева.
По ее словам, в большинстве жаропонижающих препаратов содержаться активные вещества, которые при чрезмерном приеме негативно влияют на внутренние органы, пишет Pravda.Ru. Беляева отметила, что такие средства действуют исключительно на симптомы и не лечат причину болезни, поэтому ими злоупотреблять нельзя.
В составе жаропонижающих часто содержатся вещества, создающие дополнительную нагрузку на печень и ЖКТ. Кроме того, при постоянном приеме этих препаратов болезнь может затянуться. Беляева призвала использовать такие средства лишь при необходимости, строго соблюдая дозировку.
Врач добавила, что при простудных заболеваниях лучше не торопиться сбивать температуру, так как умеренный жар говорит о работе иммунной системы. В большинстве случаев организму требуется покой, а не лекарства, особенно в начале болезни. Лучше соблюдать постельный режим и пить теплый чай с малиной, сказала Беляева.
