Врач Беляева предупредила об опасности злоупотребления жаропонижающими

Врач добавила, что при простудных заболеваниях лучше не торопиться сбивать температуру, так как умеренный жар говорит о работе иммунной системы. В большинстве случаев организму требуется покой, а не лекарства, особенно в начале болезни. Лучше соблюдать постельный режим и пить теплый чай с малиной, сказала Беляева.