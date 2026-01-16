Профессор Корякин перечислил неочевидные симптомы рака желудка

Врач также рекомендовал обратить внимание на стойкое снижение аппетита, изменение стула и беспричинное отвращение к еде, особенно к мясу или рыбе. Он добавил, что в группе риска по развитию рака желудка — пациенты с гастритом и язвой и отягощенной наследственностью.