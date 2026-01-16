Профессор Корякин перечислил неочевидные симптомы рака желудка

Онкология эффективнее всего поддается лечению на ранних стадиях, именно поэтому важно своевременно реагировать на тревожные, но неочевидные симптомы рака. Какие признаки могут указывать на рак желудка, сообщил aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
«Возможными симптомами являются: частая изжога, отрыжка, бледность, слабость, головокружение, одышка. А также периодическая тошнота и необъяснимое снижение веса за короткий срок — 6−12 месяцев», — перечислил медик.
Врач также рекомендовал обратить внимание на стойкое снижение аппетита, изменение стула и беспричинное отвращение к еде, особенно к мясу или рыбе. Он добавил, что в группе риска по развитию рака желудка — пациенты с гастритом и язвой и отягощенной наследственностью.
Тем временем в России первые пациенты начали готовиться к вакцинации от меланомы. Ученые отмечают, что эффективность новой российской вакцины от меланомы превышает 90%, передает RT. Кроме того, отечественный препарат для лечения рака прошёл регистрацию и поступил в медучреждения России.