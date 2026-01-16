Названы самые популярные направления у россиян в период новогодних праздников

Россияне активно путешествовали в период новогодних праздников, в том числе, по регионам страны. В частности, у туристов в этом году вырос интерес к Татарстану и Калининграду, об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.