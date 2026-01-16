Ричмонд
Названы самые популярные направления у россиян в период новогодних праздников

Депутат Кривоносов: в Новый год россияне чаще ездили в Казань и Калининград.

Источник: Комсомольская правда

Россияне активно путешествовали в период новогодних праздников, в том числе, по регионам страны. В частности, у туристов в этом году вырос интерес к Татарстану и Калининграду, об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

— Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край традиционно находятся в первой тройке по количеству бронирований средств размещения. Также растет популярность других туристических направлений, среди которых Республика Татарстан, Калининградская и Нижегородская области, — сообщил депутат.

Депутат добавил, что также россияне предпочитают ездить зимой в Карелию, на Кавказ, Алтай и Байкал. При этом, многие путешественники предпочитают отправляться в поездку на собственном автомобиле.

Издание Life.ru посоветовало съездить в путешествие на новогодние каникулы в Московскую область. Это земля, что хранит память о золотом веке русской усадебной культуры. Подмосковные дворянские поместья представляют собой уникальный мир.