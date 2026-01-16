До минус 50: на Россию надвигаются аномальные морозы

«Аномальные морозы установятся на юге Сибири и Дальнем Востоке. В Новосибирской области, Алтайском крае, Тыве и Хакасии — до −45 градусов, в Томской и Кемеровской областях, Республике Алтай — до −47 градусов, в Красноярском крае — до −50 градусов», — сообщила метеоролог.