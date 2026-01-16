До минус 50: на Россию надвигаются аномальные морозы

На Россию надвигаются аномальные морозы: уже на следующей неделе в ряде регионов похолодает до −40… −50 градусов. Об этом рассказала в беседе с изданием NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Аномальные морозы установятся на юге Сибири и Дальнем Востоке. В Новосибирской области, Алтайском крае, Тыве и Хакасии — до −45 градусов, в Томской и Кемеровской областях, Республике Алтай — до −47 градусов, в Красноярском крае — до −50 градусов», — сообщила метеоролог.
Собеседница издания уточнила, что также морозы придут в Якутию и Бурятию. При этом сильных осадков на предстоящей неделе, не прогнозируется.
Ранее KP.RU предупредил, что пик морозов в Центральной России ожидается в ближайшие выходные, 17−18 января. В ночь с субботы на воскресенье ударят 20-градусные морозы. 16 января температурный фон на западе Восточно-Европейской равнины окажется на 7−12 градусов ниже климатической нормы.