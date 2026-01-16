Врач объяснил опасность Крещенских купаний для мужчин

KP.RU отметил, что кратковременное погружение в холодную воду для большинства здоровых людей не опасно. Если сразу выйти, тепло одеться и не переохлаждаться. Без соответствующей подготовки длительное пребывание в ледяной воде может привести к спазму сосудов и резкому ухудшению самочувствия.