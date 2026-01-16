Врач объяснил опасность Крещенских купаний для мужчин

Погружение в ледяную купель не рекомендуется мужчинам, у которых ранее были простатит или заболевания мочеполовой сферы. Дело в том, что холодная вода способна спровоцировать воспаление, предупредил в разговоре с NEWS.ru врач-уролог Муроджон Кахоров.
«Для мужского здоровья опасность заключается в резком нарушении кровообращения органов малого таза. Переохлаждение может спровоцировать воспалительные процессы, обострение скрытых урологических проблем», — объяснил доктор.
По словам медика, у тех, кто погружаются в ледяную воду регулярно, может и вовсе снизиться устойчивость репродуктивной системы к инфекциям.
KP.RU отметил, что кратковременное погружение в холодную воду для большинства здоровых людей не опасно. Если сразу выйти, тепло одеться и не переохлаждаться. Без соответствующей подготовки длительное пребывание в ледяной воде может привести к спазму сосудов и резкому ухудшению самочувствия.