Психолог посоветовала россиянам хотя бы раз в неделю просыпаться без будильника

«Хотя бы раз в неделю, в выходной, необходимо позволить себе спать без будильника столько, сколько просит тело. В идеале — не менее девяти часов. Это даст мозгу возможность завершить все накопившиеся за неделю переживания, провести полную диагностику и добрать недостающие циклы глубокого сна», — считает специалист.