Психолог посоветовала россиянам хотя бы раз в неделю просыпаться без будильника

Человеку нужно давать организму спать столько, сколько необходимо, поэтому хотя бы раз в неделю следует отключить будильник и вдоволь поваляться в постели. Такой совет в беседе с изданием RuNews24.ru озвучила психолог, нейрофизиолог Ирина Павлова.
«Хотя бы раз в неделю, в выходной, необходимо позволить себе спать без будильника столько, сколько просит тело. В идеале — не менее девяти часов. Это даст мозгу возможность завершить все накопившиеся за неделю переживания, провести полную диагностику и добрать недостающие циклы глубокого сна», — считает специалист.
Эксперт посоветовала ложиться спать с затемненными шторами в проветренной комнате, без тяжелой пищи и гаджетов хотя бы за час до отбоя. По ее словам, это поможет значительно улучшить качество сна.
KP.RU рассказал, что недостаток сна вредит организму сильнее, чем нехватка физической активности, неправильное питание или слабая социальная жизнь. Только курение может быть хуже. Анализ данных тысяч людей показал, что регулярный недосып и плохой сон повышают риск ранней смерти.