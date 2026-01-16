Ричмонд
Началась третья магнитная буря января

В январе зафиксирована третья магнитная буря: по данным мониторинга, возмущение магнитосферы перешло в фазу слабой бури уровня G1.

Источник: Аргументы и факты

В январе началась третья магнитная буря, следует из данных мониторинга геомагнитной обстановки, опубликованных в официальном канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К вечеру 16 января магнитосфера перешла из «возбуждённого» состояния в фазу магнитной бури слабого уровня G1. Согласно графику наблюдений, в течение предыдущих суток геомагнитная обстановка оставалась в пределах спокойных и умеренно возмущённых значений, однако затем показатели достигли порогового уровня магнитной бури.

Ранее учёные сообщали, что в ближайшие годы магнитная активность будет меняться волнообразно. По прогнозам специалистов, к 2030 году количество магнитных бурь на планете значительно сократится из-за снижения солнечной активности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, солнечные циклы в среднем длятся около 11 лет, а следующий минимум ожидается именно к 2030 году. При этом до его наступления активность Солнца продолжит расти. В частности, в 2026 году прогнозируются новые всплески, что подтверждается уже зафиксированными тремя магнитными бурями с начала января. Учёные продолжают наблюдать за изменениями солнечной активности и их влиянием на магнитное поле Земли.