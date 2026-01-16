Началась третья магнитная буря января

По его словам, солнечные циклы в среднем длятся около 11 лет, а следующий минимум ожидается именно к 2030 году. При этом до его наступления активность Солнца продолжит расти. В частности, в 2026 году прогнозируются новые всплески, что подтверждается уже зафиксированными тремя магнитными бурями с начала января. Учёные продолжают наблюдать за изменениями солнечной активности и их влиянием на магнитное поле Земли.