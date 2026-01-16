Путин поручил Собянину выстроить с регионами обмен опытом применения ИИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину выстроить с регионами обмен опытом применения систем обработки данных автономных решений и ИИ.
Глава российского государства выступил в пятницу в Москве на совещании по беспилотной авиации.
«Прошу Сергея Семёновича Собянина выстроить механизм обмена опытом с коллегами других регионов в части применения систем обработки данных автономных решений и искусственного интеллекта, в том числе для качественного улучшения работы пассажирского транспорта. Это важное общественное измерение использования передовых технологий», — сказал Путин.