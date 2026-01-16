Ричмонд
Доктор Мясников упал с тренажера во время съемок передачи

Врач Мясников поделился кадрами своего падения с тренажера.

Источник: Аргументы и факты

Доктор Александр Мясников упал с тренажера во время съемок своей передачи на телеканале «Россия 1». Кадрами телеведущий поделился в своем Telegram-канале.

Падение произошло во время тренировки на джамперах — ходулях, позволяющих делать высокие прыжки. На видео Мясников попытался встать в них на фитнес-тренажер, представляющий собой длинную доску и лежащий под ней валик. Доктор не смог удержать равновесие и упал.

«По-моему, что-то у меня сломалось», — говорит телеведущий, сидя на полу.

Ранее доктор Мясников раскрыл совет отца, помогающий избежать похмелья.

После новогодних праздников доктор обратился к россиянам, «съевшим три ведра холодца».