Спасатель Щетинин рассказал, какие приборы можно не выключать при отъезде

При длительном отъезде можно оставлять включенными дома только те электроприборы, которые рассчитаны на долгую работу без присмотра человека, например, холодильники, рассказал в беседе с RT заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Он отметил, что если в холодильнике есть продукты, которые могут испортиться, то, конечно, его лучше не выключать, однако если он пуст, то при отъезде лучше полностью обесточить квартиру, чтобы избежать возможных проблем с электропроводкой.
Щетинин добавил, что также нужно следить за состоянием розеток. Если вдруг на какой-то розетке появились оплавленные участки, чувствуется запах гари, а при включении появляются искры или потрескивание, такой розеткой пользоваться нельзя. Следует пригласить электрика для диагностики и ремонта.
