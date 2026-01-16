Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатель Щетинин рассказал, какие приборы можно не выключать при отъезде

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин призвал по возможности полностью обесточивать дом при длительном отъезде.

Источник: Аргументы и факты

При длительном отъезде можно оставлять включенными дома только те электроприборы, которые рассчитаны на долгую работу без присмотра человека, например, холодильники, рассказал в беседе с RT заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Он отметил, что если в холодильнике есть продукты, которые могут испортиться, то, конечно, его лучше не выключать, однако если он пуст, то при отъезде лучше полностью обесточить квартиру, чтобы избежать возможных проблем с электропроводкой.

Щетинин добавил, что также нужно следить за состоянием розеток. Если вдруг на какой-то розетке появились оплавленные участки, чувствуется запах гари, а при включении появляются искры или потрескивание, такой розеткой пользоваться нельзя. Следует пригласить электрика для диагностики и ремонта.

Ранее экс-сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко рассказал, почему нельзя сушить вещи на электрообогревателе.