Starhit: PR-директор Успенской продавал фанатам билеты на несуществующий концерт

PR-директор российской певицы Любови Успенской Никита Сурма продавал билеты на концерт артистки в Барвихе, которого не планировалось, перед новогодними праздниками. В результате он смог заработать почти 200 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 16 января, рассказал концертный директор певицы Александр Иваненко.
О мошенничестве стало известно, когда обманутые покупатели стали обращаться в администрацию певицы с вопросами о «концерте».
— Уволен за профнепригодность, за финансовую недостачу и за наркотические вещества. В суд обращаться пока не планируем. Покупатели с меня не требуют деньги, просто поставили в известность, — отметил Иваненко.
Новый PR-директор Успенской по имени Анна заявила, что впервые слышит о мошенничестве со стороны ее предшественника. При этом он выразила уверенность в том, что исполнительница всегда справедлива в своих решениях, передает Starhit.ru.
