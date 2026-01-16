Ричмонд
Руководитель медучреждения в Ростовской области фиктивно устроил женщину на работу

Жительница Багаевского района за время фиктивного трудоустройства получила 254 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области руководителя медучреждения подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, исполняющий обязанности главного врача больницы подписал приказ о приеме на работу своей 46-летней знакомой. После этого он внес в документы заведомо ложные сведения о ее трудоустройстве. При этом он знал, что женщина работать не собиралась.

В итоге фиктивно трудоустроенная сотрудница получила зарплату на общую сумму свыше 254 тысяч рублей. В отношении руководителя больницы возбуждено уголовное дело за служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и соучастие в мошенничестве. Его знакомая подозревается в совершении преступления по статье 159 УК РФ.

— В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, — говорится в сообщении.

