Терапевт рассказала о неожиданном вреде подогрева сидений

При обогреве машины зимой важно знать меру, ведь перегретое сиденье и воздух в салоне могут навредить здоровью. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Людмила Клочко.
«Использование подогрева автомобильных сидений само по себе не вредно, если цель — просто создать комфортную температуру. Однако сильный перегрев несет риски для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями», — предупредила специалист.
Она отметила, что для мужчин длительный перегрев области таза может способствовать воспалению предстательной железы и негативно влиять на терморегуляцию яичек, что затем может привести к проблемам с фертильностью. А у женщин это повышает риск воспалительных процессов в придатках, а при наличии новообразований в органах малого таза — создает неблагоприятные условия, потенциально стимулирующие их развитие, подчеркнула Клочко.
Газета «Известия» сообщила, что оптимальная температура в машине 20−22 градуса. Включенная на максимальную температуру печка может привести к последствиям для здоровья. Например, к сухости слизистой, воспалительным ринитам, обострениям хронических заболеваний легких.