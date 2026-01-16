Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро

Кроме того, к концу 2026 года будет утверждён план внедрения режима автономного судоходства на пассажирских судах «Москва 1.0» с учётом текущей системы управления. После успешного тестирования первое беспилотное судно с пассажирами может быть запущено уже в 2028 году.