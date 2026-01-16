Создан подход, позволяющий выявлять антропогенные утечки хлора в атмосферу

В свою очередь в хлориде нитрила морского происхождения содержится на 9% меньше хлора-37, чем в среднем в атмосфере, что также позволяет отличать его от антропогенных выбросов этого газа, разрушающего озон и ухудшающего качество воздуха. В перспективе открытие позволит экологам максимально точно оценить объемы попадающего в атмосферу антропогенного и океанического хлора, а также понять, какой вклад он вносит в разрушение озона и глобальное потепление.