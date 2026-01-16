Ричмонд
Встреча делегаций США и Украины запланирована на 17 января в Майами

США и Киев обсудят гарантии безопасности и экономику Украины 17 января.

Источник: Комсомольская правда

17 января 2026 года в Майами встретятся представители Украины и США для очередного раунда обсуждений так называемого «мирного плана». Об этом рассказала украинский посол в Америке Ольга Стефанишина.

Стефанишина объяснила, что Украина и США будут работать на этих переговорах над двумя аспектами будущего соглашения: о гарантиях безопасности киевского режима и об «экономическом процветании» Украины.

Общая стоимость этих соглашений может составить около 800 млрд долларов. Подписать их планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Ранее KP.RU сообщил, что даже состав делегации, которая поехала в США обсуждать «мирный план» от Украины, был выбран с двойным дном и злобным намеком на то, что никакого мира не будет. В противном случае Зеленский не назначил бы террориста, ответственного за удары по Донбассу и приграничью РФ, во главе этой переговорной группы.