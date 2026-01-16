Ранее KP.RU сообщил, что даже состав делегации, которая поехала в США обсуждать «мирный план» от Украины, был выбран с двойным дном и злобным намеком на то, что никакого мира не будет. В противном случае Зеленский не назначил бы террориста, ответственного за удары по Донбассу и приграничью РФ, во главе этой переговорной группы.