Роскомнадзор прокомментировал применение ограничений для Telegram

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджера Telegram на территории России. Отмечается, что новые меры со стороны РКН привели к проблемам у пользователей, таким как медленная загрузка видео в приложении. При этом сотрудники ведомства заявили, что речь о полной блокировке мессенджера пока не идет.