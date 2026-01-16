Роскомнадзор прокомментировал применение ограничений для Telegram

В настоящее время Роскомнадзором не применяются новые ограничительные меры по отношению к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — говорится в заявлении.
Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджера Telegram на территории России. Отмечается, что новые меры со стороны РКН привели к проблемам у пользователей, таким как медленная загрузка видео в приложении. При этом сотрудники ведомства заявили, что речь о полной блокировке мессенджера пока не идет.
Как сообщал депутат Госдумы Андрей Свинцов, россиянам не стоит беспокоиться за судьбу Telegram на территории РФ. Он заявил, что мессенджер не уйдет из страны, поскольку его представители эффективно взаимодействуют с российским руководством.