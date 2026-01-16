Ричмонд
Беспилотные системы должны замещать опасный труд, заявил Путин

Путин: беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, способствовать формированию экономики высоких зарплат, сказал президент России Владимир Путин.

Путин в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», где осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России.

«Такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, и способствовать формированию экономики высоких заработных плат», — сказал Путин на совещании.

Он отметил, что эта тема также подробно поднималась во время осмотра выставки.

«Разумеется, высвобождение людей от того, чем они занимаются — это низкопроизводительная работа, прямо скажем, непрестижная, да и низкооплачиваемая, приведет к высвобождению рабочей силы и возможности направить людей на другие участки работы», — добавил президент.