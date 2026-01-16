Врач назвала самый бесполезный способ согреться

Ранее Москва 24 назвала одни из полезных «зимних» напитков — чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем. По словам специалиста, такой набор специй наделяет чай противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также полезным и согревающим напитком можно считать горячий шоколад с медом и корицей. При этом издание предупредило, что алкоголь на морозе может привести к опасным последствиям.