Врач назвала самый бесполезный способ согреться

Попытка согреться алкогольными напитками, в том числе, глинтвейном — на самом деле абсолютно бесполезна. Дело в том, что спиртное лишь ускорит замерзание, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Елена Морошкина.
— Ощущение тепла возникает из-за того, что алкоголь расширяет сосуды кожи. Именно поэтому после пары глотков появляется ощущение жара. Но это не согревание, а ускоренная потеря собственного тепла, — объяснила доктор.
Врач добавила, что алкоголь также способен снижать чувствительность к холоду. В результате человек медленно остывает, но не чувствует этого.
Ранее Москва 24 назвала одни из полезных «зимних» напитков — чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем. По словам специалиста, такой набор специй наделяет чай противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также полезным и согревающим напитком можно считать горячий шоколад с медом и корицей. При этом издание предупредило, что алкоголь на морозе может привести к опасным последствиям.