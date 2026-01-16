Ричмонд
Путин призвал в десятки раз нарастить использование автономных систем

Владимир Путин заявил, что необходимо предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин указал на необходимость нарастить в десятки раз использование автономных систем во всех сферах жизни.

«Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу “как бы чего ни вышло” — это ошибочное направление», — сообщил глава государства во время совещания по вопросам развития автономных систем.

Президент добавил, что вопросам безопасности необходимо уделять особое внимание. В частности, важно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они получают и передают.

При этом в ходе совещания Владимир Путин заявил, что России необходимы суверенные технологии искусственного интеллекта.