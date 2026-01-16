Путин призвал в десятки раз нарастить использование автономных систем

«Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу “как бы чего ни вышло” — это ошибочное направление», — сообщил глава государства во время совещания по вопросам развития автономных систем.