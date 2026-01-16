Юрист Шапкин: владелец подарочного сертификата может вернуть за него деньги

Человек может вернуть деньги за подарочный сертификат, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Он отметил, что Верховный суд России признал право потребителя на возврат денег за ранее приобретенный подарочный сертификат, передает RT. Так, суд указал, что к таким сертификатам должны применяться нормы, регулирующие куплю-продажу, и продавец не может удерживать аванс. При этом причину, по которой вы хотите вернуть сертификат, продавцу объяснять необязательно.
Шапкин добавил, что продавец может потребовать провести экспертизу возвращенного сертификата, однако уже после возврата средств. Если потребитель вернул продавцу поддельный сертификат, ему грозит уголовная ответственность за мошенничество.
