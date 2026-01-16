Юрист Шапкин: владелец подарочного сертификата может вернуть за него деньги

Он отметил, что Верховный суд России признал право потребителя на возврат денег за ранее приобретенный подарочный сертификат, передает RT. Так, суд указал, что к таким сертификатам должны применяться нормы, регулирующие куплю-продажу, и продавец не может удерживать аванс. При этом причину, по которой вы хотите вернуть сертификат, продавцу объяснять необязательно.