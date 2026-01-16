Комик Шац* заявил о возвращении большинства сомневающихся эмигрантов на родину

Шац* отметил, что жизнь за границей даётся тяжело абсолютному большинству русских эмигрантов. По его наблюдениям, за рубежом остаются в основном те, для кого переезд был принципиальным решением.
«Колеблющиеся почти все схлынули обратно», — отметил телеведущий.
Шац* также добавил, что понимает тех, кто решил вернуться в Россию, и не осуждает их за это решение.
Ранее Шац* поделился в соцсетях своим позитивным отношением к тому, что его семья в советские годы не эмигрировала в Израиль. Он вспомнил, что в 1967 году его родные всерьёз обсуждали возможность переезда. Комик отметил, что его отец тогда принял решение остаться, объяснив это своей позицией советского коммуниста. Напомним, Шац* покинул Россию после начала СВО и уехал в Индонезию. Позже он с семьёй перебрался в Тель-Авив. В России у них остались квартиры и дорогие автомобили.
*Включён Минюстом России в перечень иностранных агентов.