Актриса Глафира Тарханова показала поклонникам редкое семейное фото

Ранее Глафира Тарханова заявила, что живёт скромно и вынуждена тщательно планировать карьеру из-за предстоящих серьёзных расходов на образование пятерых детей. По словам артистки, в ближайшие пять-десять лет им с мужем, актёром Алексеем Фаддеевым, предстоят значительные траты на репетиторов и платное высшее образование для всех наследников. Она подчеркнула, что большая семья подразумевает большие расходы, где любая сумма увеличивается в несколько раз. Однако такой образ жизни Тарханова считает по-настоящему насыщенным и наполненным смыслом.