Актриса Глафира Тарханова показала поклонникам редкое семейное фото

Актриса Глафира Тарханова впервые публично показала всех пятерых детей, опубликовав редкое семейное видео. Кадры домашней пижамной фотосессии она разместила в своём личном блоге.

Источник: Life.ru

На видео, снятом в уютной домашней обстановке, актриса и её дети расположились на большой кровати. Единственным, кто открыто показал лицо, стал старший 17-летний сын Корней, который держал на руках полуторагодовалую дочь Лукерью, повёрнутую к камере спиной. Другой наследник, 15-летний Ермолай, позировал рядом с матерью в солнцезащитных очках, а 13-летний Гордей и 8-летний Никифор скрыли лица за масками.

«Похожа ли я на своих героинь??? Скорее нет, чем да! Ни у кого из них нет 5 детей. Это моё преимущество. Уговорила Корнея и компанию на пижамную вечеринку!» — подписала публикацию актриса.

Ранее Глафира Тарханова заявила, что живёт скромно и вынуждена тщательно планировать карьеру из-за предстоящих серьёзных расходов на образование пятерых детей. По словам артистки, в ближайшие пять-десять лет им с мужем, актёром Алексеем Фаддеевым, предстоят значительные траты на репетиторов и платное высшее образование для всех наследников. Она подчеркнула, что большая семья подразумевает большие расходы, где любая сумма увеличивается в несколько раз. Однако такой образ жизни Тарханова считает по-настоящему насыщенным и наполненным смыслом.

