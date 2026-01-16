Ричмонд
Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений для Telegram

Роскомнадзор заявил, что не планирует вводить новые ограничения на работу мессенджера Telegram.

Роскомнадзор сообщил, что не вводит новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram.

В пресс-службе ведомства уточнили, что к Telegram сейчас новых мер ограничений не применяется.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы ввел новые ограничения, из-за чего пользователи начали жаловаться на медленную загрузку видео в приложении.

Напомним, что в августе Роскомнадзор ограничил возможность звонить через этот мессенджер. Отмечалось, что Telegram использовался для мошенничества и киберпреступлений.