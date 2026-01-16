Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений для Telegram

Роскомнадзор сообщил, что не вводит новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram.
В пресс-службе ведомства уточнили, что к Telegram сейчас новых мер ограничений не применяется.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы ввел новые ограничения, из-за чего пользователи начали жаловаться на медленную загрузку видео в приложении.
Напомним, что в августе Роскомнадзор ограничил возможность звонить через этот мессенджер. Отмечалось, что Telegram использовался для мошенничества и киберпреступлений.