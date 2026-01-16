КМИС: Свыше половины украинцев поддерживают референдум по мирному плану

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), более половины граждан Украины одобряют идею проведения референдума относительно возможного соглашения для урегулирования конфликта с Россией.
По данным, опубликованным на сайте института, 55 процентов опрошенных заявили о поддержке проведения такого голосования. При этом 32 процента респондентов высказались против этой инициативы, а 14 процентов затруднились дать однозначный ответ.
Опрос проводился по телефону с 9 по 16 января. В нем принял участие 601 человек. Статистическая погрешность для данной выборки не превышает 5,3 процента, передает РИА Новости.
Данные опроса, проведенного центром социальных исследований SOCIS, свидетельствуют, что порядка 45 процентов граждан Украины используют русский язык для общения в домашней обстановке.
Тем временем в Одессе, по словам местных, родителей могут оштрафовать, если их дети в школе не хотят говорить на украинском языке на переменах. В учебных заведениях действует соответствующий приказ.