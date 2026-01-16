Российский аналог Starlink начнут серийно производить в 2026 году

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, спутники «Аист-2Т» были успешно доставлены на космодром Восточный. Аппараты используются для проведения стереосъемки Земли. После завершения разгрузки, контейнеры с аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску на орбиту.