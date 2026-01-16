Российский аналог Starlink начнут серийно производить в 2026 году

В России планируется запустить серийное производство спутника «Зоркий». Как сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, процесс начнется уже в текущем году.
Подчеркивается, что «Зоркий» является аналогом Starlink компании SpaceX.
Баканов рассказал, что российский спутник способен делать снимки прямо из космоса, на базе которых специалисты создают цифровые карты. По этим картам будут передвигаться беспилотные аппараты.
«В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — заявил глава «Роскосмоса» в эфире Первого канала.
К 2027 году планируется развернуть орбитальную группировку аппаратов. В нее войдут порядка 300 спутников. Баканов подчеркнул, что сегодня важно обеспечить связь там, где нет наземных сетей.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, спутники «Аист-2Т» были успешно доставлены на космодром Восточный. Аппараты используются для проведения стереосъемки Земли. После завершения разгрузки, контейнеры с аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску на орбиту.