Олимпийский чемпион Зимятов раскритиковал лыжников за отношение к здоровью

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов раскритиковал современных лыжников за недостаточно ответственное отношение к своему здоровью.
Он напомнил, как в октябре Александр Большунов уезжал в отпуск в ОАЭ, а после возвращения в Ханты-Мансийск почти сразу заболел. Зимятов отметил, что сам бы так не делал. По его словам, в его времена порядки в сборной были жестче, чем сейчас. Так, спортсмены уезжали в этот период в Бакуриани (Грузия), в горы, где находились на солнце при определенном температурном и тренировочном режиме, передает RT.
Зимятов также вспомнил ситуацию, когда Алина Пеклецова в Казани сразу после гонки общалась в микст-зоне с прессой при температуре −15. «И, скорее всего, даже не переоделась», — заметил он.
Он подчеркнул, что болезнь никогда никому не идет на пользу. Олимпийский чемпион рассказал, что всегда старается объяснять юным спортсменам об ответственности за свое здоровье. По его словам, потеря сезона по собственной глупости — это предательство по отношению к тренеру и болельщикам.
