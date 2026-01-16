Олимпийский чемпион Зимятов раскритиковал лыжников за отношение к здоровью

Он напомнил, как в октябре Александр Большунов уезжал в отпуск в ОАЭ, а после возвращения в Ханты-Мансийск почти сразу заболел. Зимятов отметил, что сам бы так не делал. По его словам, в его времена порядки в сборной были жестче, чем сейчас. Так, спортсмены уезжали в этот период в Бакуриани (Грузия), в горы, где находились на солнце при определенном температурном и тренировочном режиме, передает RT.