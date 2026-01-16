Трамп признался, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что связывается с председателем КНР Си Цзиньпином почти каждую неделю. В интервью для Daily Mail американский президент подчеркнул, что их контакты происходят по телефону.
«У меня (запланирован, — прим. ред.) звонок с Си (Цзиньпином — прим. ред.). Мы разговариваем практически еженедельно», — заявил Трамп.
В Daily Mail добавили, что лидер США в какой то момент прервал беседу с журналистом и удалился для разговора с главой КНР.
