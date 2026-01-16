Проход судов через пролив Дарданеллы был наполовину заблокирован из-за аварии

Движение кораблей через турецкий пролив Дарданеллы сейчас возможно только в одну сторону. Причиной стала поломка крупного грузового судна. Турецкая береговая охрана сообщила, что в пятницу, 16 января, с 15:45 по московскому времени запрещено движение судов с юга на север.
По данным местных новостей, причиной затора стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра. У этого судна, идущего под флагом Мозамбика из Египта, сломался генератор, передает РИА Новости.
Танкер Kairos под флагом Гамбии чуть не потерпел бедствие у берегов Болгарии, в районе города Ахтополь, после атаки морского беспилотника Sea Baby. На борту судна находились десять человек, ситуация контролировалась болгарской «Морской администрацией», ВМС и пограничной охраной.
В начале сентября сухогруз «Русич-5», который перевозил пшеницу, сел на мель при выходе из гидроузла на реке Дон, недалеко от города Константиновска.
Другой инцидент произошел 20 июля во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик. Его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.