Итальянское ТВ выдало гангстеров из фильма «Славные парни» за иранскую семью

В среду, 16 января, ведущий утреннего новостного шоу Agorà Марко Каррара продемонстрировал в прямом эфире снимок, который один из пользователей выдал за фотографию своей семьи из Ирана, сделанную до исламской революции в стране. По его словам, фотография якобы была сделана в 1977 году, за два года до свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.