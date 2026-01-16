Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянское ТВ выдало гангстеров из фильма «Славные парни» за иранскую семью

Итальянский телеканал Rai3 ошибочно выдал персонажей фильма «Славные парни» про гангстеров за иранскую семью, поверив в фейк, который разместил один из пользователей соцсети Х.

Итальянский телеканал Rai3 ошибочно выдал персонажей фильма «Славные парни» про гангстеров за иранскую семью, поверив в фейк, который разместил один из пользователей соцсети Х.

В среду, 16 января, ведущий утреннего новостного шоу Agorà Марко Каррара продемонстрировал в прямом эфире снимок, который один из пользователей выдал за фотографию своей семьи из Ирана, сделанную до исламской революции в стране. По его словам, фотография якобы была сделана в 1977 году, за два года до свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

На фотографии из «семейного архива» изображены актеры Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро, который держит младенца, стоя рядом с двумя женщинами. Они сыграли главные роли в фильме американского режиссера Мартина Скорсезе «Славные парни», который вышел в 1990 году.

По словам Каррары, в X начался тренд, в рамках которого пользователи показывают фотографии своей семьи, сделанные до исламской революции.

5 декабря СМИ сообщили, что российскую эстрадную певицу Ларису Долину обманули мошенники, которые использовали в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга фотографию актера Тома Холланда, который известен по роли Человека-паука в фильмах Marvel Studios.