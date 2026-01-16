Пособия по безработице и уходу за ребенком проиндексируют на 5,6% в феврале

В России с 1 февраля 2026 года будут проиндексированы пособия по безработице и уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Будут проиндексированы пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению ведомства, коэффициент индексации выплат составит 5,6%. Инициатива также заденет более 40 пособий, компенсаций и соцвыплат, предусмотренных в России. Индексация будет проведена исходя из фактического показателя потребительских цен за 2025 год.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 февраля 2026 года увеличится размер материнского капитала на первого ребенка. После повышения сумма выплаты составит более 729 тысячи рублей.