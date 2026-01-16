НАТО удалило брифинг 1999 года, оправдывавший удары по Сербии

НАТО удалило стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года со своего сайта, где представитель альянса Джейми Ши объяснял удары по гражданской инфраструктуре в Сербии. По данным архивного сервиса Wayback Machine, документ исчез в промежутке между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.