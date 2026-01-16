Ричмонд
НАТО удалило брифинг 1999 года, оправдывавший удары по Сербии

НАТО удалило стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года со своего сайта, где представитель альянса Джейми Ши объяснял удары по гражданской инфраструктуре в Сербии. По данным архивного сервиса Wayback Machine, документ исчез в промежутке между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.

На брифинге Ши заявлял, что электроэнергия обеспечивает работу систем командования и управления Сербии. Он требовал от президента Слободана Милошевича принять пять условий НАТО, чтобы сербы вновь имели воду и электричество.

— Мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией вооруженные силы. Если это имеет гражданские последствия — это проблема Милошевича, — передает слова Ши РИА Новости.

Американская газета New York Post ранее заявила, что применение США ядерных боеголовок для удара по Хиросиме и Нагасаки было спорным, но «явно правильным» решением, так как дало возможность «спасти сотни тысяч человеческих жизней».

Государственный департамент США без объяснения причин удалил цифровые записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 83 в Западной Европе в ноябре 1983 года.

