«Убедил сам себя»: Трамп рассказал о решении не наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не пытался убедить его не наносить удары по территории Ирана. Как рассказал глава Белого дома, это решение он принял самостоятельно.
«Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил», — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных попытках представителей арабских государств и Израиля изменить позицию главы США.
Трамп подчеркнул, что на его решение сильно повлияла отмена казней в Иране, которые могли быть предприняты в отношении участников протестов в стране. При этом американский лидер не уточнил, является ли позиция по отказу от ударов окончательной.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп намеренно затягивал с принятием решения об ударах по Ирану. Как заявил журналист Axios Барак Равид, это связано с ожиданием результатов консультаций о сроках атаки. До этого Трамп неоднократно сообщал о готовности нанести удар в связи с протестами в Иране.