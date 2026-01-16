Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 января, заявил, что разговаривает с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по телефону почти каждую неделю.
— У меня (запланирован — прим. «ВМ») звонок с Си (Цзиньпином — прим. «ВМ»). Мы разговариваем почти каждую неделю, — рассказал американский лидер.
При этом во время интервью Трамп остановил журналиста и удалился, чтобы поговорить с китайским лидером, передает британская газета Daily Mail.
27 ноября 2025 года в СМИ появилась информация о том, что во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити глава Белого дома посоветовал ей воздержаться от высказываний о Тайване, которые могут спровоцировать негативную реакцию со стороны Пекина. При этом Трамп озвучил свои рекомендации в деликатной форме и не настаивал на том, чтобы японский политик отказалась от своих предыдущих заявлений.
13 ноября стало известно, что во время встречи в Южной Корее Дональд Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине. По данным журналистов, в рамках соглашения Китай будет подталкивать Россию к приостановке украинского конфликта с устойчивым прекращением боевых действий вдоль текущей линии фронта.