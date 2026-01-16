Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю

27 ноября 2025 года в СМИ появилась информация о том, что во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити глава Белого дома посоветовал ей воздержаться от высказываний о Тайване, которые могут спровоцировать негативную реакцию со стороны Пекина. При этом Трамп озвучил свои рекомендации в деликатной форме и не настаивал на том, чтобы японский политик отказалась от своих предыдущих заявлений.