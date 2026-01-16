Третья в 2026 году магнитная буря началась вечером 16 января

К сожалению, магнитные бури не остались в прошлом году, как хотелось бы каждому из нас. В пятницу, ориентировочно в 22:45 по московскому времени, специалисты ИКИ РАН зафиксировали новую мощную магнитную бурю. Уже третью в 2026 году.
«Началась третья магнитная буря января», — говорится в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам ученых, причиной третьей магнитной бури в этом году стал осколок солнечной плазмы, который добрался до нашей планеты только сейчас. Оторвался от Солнца он еще 13 января, но долетел до Земли только что.
Ранее KP.RU сообщил, что магнитная буря уровня G1 накроет Землю 17 января. Этот прогноз сбылся, однако ожидалось, что пик будет в первой половине дня, а к вечеру активность Солнца утихнет. Следующие колебания солнечной энергии ожидаются 20 января, также уровня G1.