Переживания во время клинической смерти нельзя объяснить чистой физиологией

Грейсон и Пехливанова настаивают на том, что «существует значительный объем эмпирических данных, как из околосмертных переживаний, так и из связанных с ними явлений», которые выходят за рамки физиологических или «физикалистских», по их словам, объяснений. Так, некоторые из пациентов после клинической смерти вспоминают, что в их переживаниях были задействованы все органы чувств, вплоть до обоняния, что они встречались в этом состоянии как с близкими людьми, так и с теми людьми, которых они в жизни не встречали.