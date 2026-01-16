Коростелев и Непряева не выйдут на спринт Кубка мира

Ранее Коростелев и Непряева уже выступали в спринтерских гонках на текущем этапе Кубка мира, однако не смогли преодолеть квалификационный отбор. При этом они стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, допущенными к международным соревнованиям и Олимпийским играм 2026 года. В текущем сезоне спортсмены приняли участие в этапах Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринтерских и дистанционных гонках.