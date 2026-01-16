Коростелев и Непряева не выйдут на спринт Кубка мира

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выйдут на спринтерскую гонку классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Это следует из стартовых листов квалификации, опубликованных организаторами соревнований. Оба спортсмена не заявлены на предстоящий спринт.
Ранее Коростелев и Непряева уже выступали в спринтерских гонках на текущем этапе Кубка мира, однако не смогли преодолеть квалификационный отбор. При этом они стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, допущенными к международным соревнованиям и Олимпийским играм 2026 года. В текущем сезоне спортсмены приняли участие в этапах Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринтерских и дистанционных гонках.
Также Коростелев и Непряева выступили в многодневке «Тур де Ски». На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме Коростелев занял четвёртое место в масс-старте в гору на 10 км, а Непряева финишировала шестой в аналогичной гонке.
Ранее Дарья Непряева показала лучший результат среди российских спортсменов на «Тур де Ски» 2025/2026, заняв восьмое место в масс-старте на пять километров в Италии. В общем зачёте многодневки она поднялась на 20-ю позицию.