Бастрыкин поручил разобраться в деле северянки, которая ждет жилье 20 лет

Жительница Ямала 20 лет живет в малогабаритной квартире, ожидая получения нормального жилья. Глава СКР поручил разобраться в ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по факту нарушения жилищных прав коренной северянки из города Лабытнанги на Ямале.

В ведомстве сообщили, что Бастрыкину поступила жалоба о том, что представительница коренных малочисленных народов Севера с 2005 года состоит на учете нуждающихся в жилье. За 20 лет решение ее жилищного вопроса не сдвинулось с места, хотя женщина неоднократно обращалась в различные органы власти. Все это время она живет в малогабаритной квартире, пишет URA.RU.

Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко провести процессуальную проверку по данному факту и предоставить доклад о ее промежуточных результатах.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на женщин в Прикамье.