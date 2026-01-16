Бастрыкин поручил разобраться в деле северянки, которая ждет жилье 20 лет

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по факту нарушения жилищных прав коренной северянки из города Лабытнанги на Ямале.
В ведомстве сообщили, что Бастрыкину поступила жалоба о том, что представительница коренных малочисленных народов Севера с 2005 года состоит на учете нуждающихся в жилье. За 20 лет решение ее жилищного вопроса не сдвинулось с места, хотя женщина неоднократно обращалась в различные органы власти. Все это время она живет в малогабаритной квартире, пишет URA.RU.
Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко провести процессуальную проверку по данному факту и предоставить доклад о ее промежуточных результатах.
Ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на женщин в Прикамье.