В Одессе жители перекрыли улицу в центре города из-за отключений света

В центре Одессы украинцы перекрыли улицу из-за продолжительного блэкаута. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные каналы, электроснабжение в домах не появлялось более двух недель, что и стало причиной акции.

Источник: Life.ru

В то же время местные жители в другом районе начали жаловаться, что при отключениях электроэнергии соседние дома продолжали получать питание. После обращений подачу света на этой линии начали ограничивать, однако к ней оказалась подключена насосная станция. По итогу район остаётся не только без электричества, но и без водоснабжения.

Ранее стало известно, что практически весь ресторанный бизнес Киева оказался парализован из-за масштабных проблем с электроснабжением. Многие заведения общепита, включая фастфуд, прекратили доставку еды, и сроки возобновления их работы неизвестны. Ситуация с энергоснабжением в стране остаётся критической. Согласно данным украинского министерства энергетики, частичные отключения затронули абонентов в двух областях, а семь населённых пунктов полностью обесточены. В большинстве регионов действуют жёсткие графики почасовых отключений электроэнергии.

