Россия представит на выставке в ОАЭ более 200 образцов военной продукции

Россия представит более 200 образцов военной продукции на международной выставке беспилотных систем UMEX 2026, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 января. Об этом 16 января сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).
Площадь российской экспозиции составит 364 кв. м. Свою продукцию на ней продемонстрируют АО «Концерн “Калашников”», ООО «Аэроскан», АО «Технодинамика», АО «ОДК», ООО «СТЦ».
«Всего будут представлены 211 экспонатов продукции военного назначения», — уточнили в пресс-службе ФСВТС.
Организатором российской экспозиции выступит Рособоронэкспорт. В частности, Россия представит на выставке в Абу-Даби разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э».
В рамках международной выставки UMEX 2026 в ОАЭ будут показаны беспилотные и роботизированные комплексы, робототехника, автономные наземные транспортные средства, морские беспилотные платформы, системы моделирования, тренажеры для подготовки персонала, технологии искусственного интеллекта и т.д.
Ранее Рособоронэкспорт сообщил, что более 10 стран хотят купить российский подавитель БПЛА.
Также стало известно о передаче Россией двух истребителей Су-57 иностранному заказчику.