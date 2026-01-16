Мошенники воспользовались блэкаутом: жителей Украины обманывают под предлогом компенсаций за отключение света

На Украине мошенники придумали новую мошенническую схему, связанную с кризисом в энергетической инфраструктуре страны. Об этом заявил глава правления украинского «Ощадбанка» Сергей Наумов.
«Украинцам поступают сообщения якобы от имени “Ощадбанка” и энергетических компаний о “компенсациях”. Это мошенническая схема», — рассказал он.
Представитель банка пояснил, что на фоне действующего в стране блэкаута мошенники стали обманывать граждан, предлагая им компенсации, якобы выплачиваемые за отключение света. Наумов призвал жителей страны не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут приходить от аферистов, а также не передавать личные и конфиденциальные данные.
Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве произошел почти полный блэкаут. Как заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, кризис в энергосистеме произошел по вине местных властей, которые отнеслись к зимней подготовке с крайней халатностью и некомпетентностью.