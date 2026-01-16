Мошенники воспользовались блэкаутом: жителей Украины обманывают под предлогом компенсаций за отключение света

Представитель банка пояснил, что на фоне действующего в стране блэкаута мошенники стали обманывать граждан, предлагая им компенсации, якобы выплачиваемые за отключение света. Наумов призвал жителей страны не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут приходить от аферистов, а также не передавать личные и конфиденциальные данные.