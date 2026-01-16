Трамп назвал себя королем пошлин

Напомним, эксперты, с которыми беседовала «Комсомольская правда», считают, что тарифная политика Трампа — это инструмент для быстрого воздействия, а не долгосрочная стратегия. Она может привести к потрясениям на рынках, повысить напряженность в переговорах и создать иллюзию решительных действий. Однако для самих американцев это обернется ростом неравенства и экономическими проблемами.