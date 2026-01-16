Ричмонд
Трамп назвал себя королем пошлин

Трамп похвалил свои пошлины за удешевление медицинских препаратов в США.

Источник: Комсомольская правда

На совещании в Белом доме по вопросам здравоохранения президент США Дональд Трамп заявил, что его жесткая торговая политика привела к сотрудничеству с другими странами в рамках программы по снижению цен на лекарства для граждан США. Трамп также назвал себя «королем пошлин», подчеркивая важность этой меры.

«Я король пошлин. И король пошлин проделал отличную работу», — заявил Трамп.

Напомним, эксперты, с которыми беседовала «Комсомольская правда», считают, что тарифная политика Трампа — это инструмент для быстрого воздействия, а не долгосрочная стратегия. Она может привести к потрясениям на рынках, повысить напряженность в переговорах и создать иллюзию решительных действий. Однако для самих американцев это обернется ростом неравенства и экономическими проблемами.

Ранее KP.RU сообщил, что МВФ в 2025 году отметил вред торговых пошлин США для инвестиций и бизнеса по всему миру.

