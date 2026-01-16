Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве станет теплее

Начало следующей недели в Москве пройдет под знаком умеренного потепления: сильных осадков не ожидается, а температура воздуха постепенно приблизится к сезонным значениям. Об этом сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии АГН «Москва».
По словам синоптика, в понедельник погода в столице будет относительно спокойной. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10−12 градусов, однако днем мороз ослабеет — воздух прогреется до минус 6−8 градусов. В Московской области дневная температура составит около минус 11 градусов.
Во вторник и среду температурный режим, как уточнила Позднякова, сохранится примерно на том же уровне. При этом небо станет более затянутым облаками, а в отдельных районах возможен небольшой снег. «К середине недели показатели температуры в Москве и Подмосковье максимально приблизятся к климатической норме», — подчеркнула специалист.
В целом, резких перепадов погоды в ближайшие дни не прогнозируется: москвичей ждет привычная для зимы обстановка без экстремальных холодов.
