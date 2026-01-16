Минсвязи сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун сказал в эфире телеканала ОНТ, как связано качество связи в Беларуси и коронавирус.
По словам спикера, в динамике ситуация выглядит так:
«Если за пять лет объем передаваемых данных в сетях со сотовой связи превысил 16 петабайт, то это огромнейшая цифра. Если берем начало 2020 года по отношению к сегодняшнему дню, произошло изменение в модели потребления, распределение населения, что было связано и с ковидом. Люди перешли на новые модели телефонов, появились новые сервисы».
Все это привело к увеличению потребления в пять раз, но при этом инфраструктура выросла лишь на четверть.
Кроме того, Корзун, говоря о качестве связи, сравнил использование сетью в домашних условиях и вне своего жилища:
«Человек находится дома, внутри домохозяйства, есть Wi-Fi точка, есть достаточно скоростной интернет, и человек, пользуясь услугой, выходит на улицу и ожидает точно такой же уровень сервиса, а он другой. Он отходит от остановки или переезжает в малонаселенную сельскую местность, а там еще ниже уровень. Это вызывает внутри диссонанс. Как так? Почему качества разные?».
Представитель Минсвязи сказал, что в Беларуси ведут масштабные работы для наиболее комфортных условий пользования связью в разных ситуациях.
