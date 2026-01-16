Путин оценил беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил новый беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026», назвав его красивым и современным.
Путин в пятницу прибыл в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», где осмотрел образцы беспилотного транспорта. На выставке мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту поезд «Москва-2026».
«Красивый, современный», — прокомментировал Путин.
Собянин рассказал, что поезд соответствует всем мировым стандартам.
«Полный проход через весь состав, двери шире где-то на треть, скорость посадки пассажиров другая, комфорт другой, внутри, соответственно, более тихие салоны, тележка совершенно другая — более мягкая, энергоемкость гораздо лучше, скорость быстрее набирается и так далее», — перечислил мэр Москвы.