Сестра погибшего на СВО бойца «Ахмата» записала видеообращение к Алаудинову. Видео © Telegram / ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ.
Татьяна рассказала о брате с позывным Кот. Боец погиб в сентябре 2025 года. Как призналась его сестра, с этого момента её жизнь и жизнь бабушки навсегда разделилась на «до и после».
В своём видео девушка выразила глубокую признательность Апти Алаудинову, а также непосредственным командирам её брата за помощь и поддержку, которую они оказали семье после потери.
«Спасибо вам за то, что не забываете его», — добавила сестра бойца.
Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области военнослужащие ВС РФ из спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» подбили около десяти украинских БМП CV90 шведского производства. Командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. Стоимость одной такой вражеской машины достигает 10 — 12 миллионов долларов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.