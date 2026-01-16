Ричмонд
Сестра погибшего на СВО бойца «Ахмата» записала видеообращение к Алаудинову

Родственница погибшего военнослужащего спецназа «Ахмат» записала открытое видеообращение. В нём девушка обратилась к командиру всех отрядов, объединённых под знаменами «Ахмата», генерал-лейтенанту Апти Алаудинову. Данный ролик был размещён в Telegram-канале «Индия “Ахмат” МО РФ».

Источник: Life.ru

Сестра погибшего на СВО бойца «Ахмата» записала видеообращение к Алаудинову. Видео © Telegram / ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ.

Татьяна рассказала о брате с позывным Кот. Боец погиб в сентябре 2025 года. Как призналась его сестра, с этого момента её жизнь и жизнь бабушки навсегда разделилась на «до и после».

В своём видео девушка выразила глубокую признательность Апти Алаудинову, а также непосредственным командирам её брата за помощь и поддержку, которую они оказали семье после потери.

«Спасибо вам за то, что не забываете его», — добавила сестра бойца.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области военнослужащие ВС РФ из спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» подбили около десяти украинских БМП CV90 шведского производства. Командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. Стоимость одной такой вражеской машины достигает 10 — 12 миллионов долларов.

