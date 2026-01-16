Путин пошутил о чертях в метро, которых раньше боялись москвичи.

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись метрополитена.
Путин в пятницу посетил электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», где осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Мэр Москвы Сергей Собянин также показал президенту ретропоезд, в котором создан интерьер 1935 года — как при пуске первой линии метро.
В ходе осмотра Путину рассказали, что в прошлом горожанам разрешали курить в вагонах метро, так как люди боялись «чертей в подземке».
«Чтобы отгонять?» — уточнил Путин. «Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил президент.
По словам Собянина, для спокойствия пассажиров в вагонах метро также были сделаны удобные сиденья, играл патефон.
«Так, чтобы психологически снять напряжение, показать, что все безопасно», — объяснил Собянин.