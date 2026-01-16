Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в документе.
В Минпросвещения РФ уточнили РИА Новости, что соответствующие изменения разработаны по результатам проведения пилотного проекта. Решение о формате введения оценки за поведение будет принято по результатам школ, где проходил эксперимент.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробация системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.