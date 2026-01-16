Ричмонд
Минсвязи Беларуси сказало про сбои у абонентов «Белтелеком» и платформы Zala

Минсвязи высказалось о сбоях у «Белтелеком» и платформы Zala.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун сказал в эфире телеканала ОНТ про сбои у «Белтелеком» и платформы Zala.

«Да, иногда бывают сбои, но оборудование работает», — сказал Корзун.

Он обратил внимание, что, как правило, тот же модем работает у пользователей 24/7. И потому нередко решение может быть таким:

«Иногда просто требуется перегрузить модем. Иногда надо перегрузить приставку Zala».

Также Дмитрий Корзун сказал о работе службы 123 «Белтелеком»:

«Можно позвонить и, если невозможно восстановить связь на стороне абонента, то она будет восстановлена на стороне “Белтелекома”. По качеству мобильной связи в городах — в Минске и областных центрах больше 53 мегабит в секунду».

Еще Минсвязи сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса.

Тем временем министр ЖКХ Геннадий Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера.

Кроме того, игрок хоккейной команды президента Беларуси сказал, часто ли Лукашенко посещает тренировки.

А синоптики сказали белорусам, когда потеплеет.

Еще глава «Камволя» Татьяна Лугина раскрыла, сколько стоят ее костюм и обувь.