Минсвязи Беларуси сказало про сбои у абонентов «Белтелеком» и платформы Zala

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун сказал в эфире телеканала ОНТ про сбои у «Белтелеком» и платформы Zala.
«Да, иногда бывают сбои, но оборудование работает», — сказал Корзун.
Он обратил внимание, что, как правило, тот же модем работает у пользователей 24/7. И потому нередко решение может быть таким:
«Иногда просто требуется перегрузить модем. Иногда надо перегрузить приставку Zala».
Также Дмитрий Корзун сказал о работе службы 123 «Белтелеком»:
«Можно позвонить и, если невозможно восстановить связь на стороне абонента, то она будет восстановлена на стороне “Белтелекома”. По качеству мобильной связи в городах — в Минске и областных центрах больше 53 мегабит в секунду».
Еще Минсвязи сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса.
