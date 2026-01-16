Священник Беговой: вписать имя живого человека в записку об упокоении — грех

Православный священник Владислав Береговой предупредил, что если случайно вписать имя живого человека в записку об упокоении, то плохого не произойдет. А вот намеренное действие считается грехом. Причем тяжелым.
Священник рассказал, что, конечно, никто не проверяет записанные на листочках имена. «Господь не бюрократ», подчеркивает священнослужитель и он видит настроение сердца, как человек хотел помолиться. И это главный ответ на все вопросы.
— Ошиблись вы или не ошиблись, куда бы вы записку ни подали, как бы батюшка ее ни прочитал, все равно Бог вашу молитву примет именно так, как вы хотели бы, чтобы он ее принял, — добавил священник RT.
Если имя живого человека было вписано в записку об упокоении сознательно, это тяжкий грех, в нем нужно каяться.
— Грех принесет зло только тебе и ущерб, — сказал священник.
Ранее, религиовед и историк, профессор кафедры истории религии и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Фирсов рассказал, что нельзя делать с крещенской водой, которую принято набирать 19 января.
— Крещенскую воду нельзя выливать куда попало или использовать в бытовых «грязных» целях, например для мытья посуды. Хранить небрежно тоже всегда считали недопустимым, — сказал религиовед 360.ru.
Ранее, уролог предупредил мужчин о возможных последствиях крещенских купаний для мочеполовой системы. Он указал на риски переохлаждения и нарушения кровообращения, особенно для тех, кто перенес простатит или другие заболевания, пишет Царьград.